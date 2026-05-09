MF松木玖生が所属するサウサンプトンに、対戦相手の練習にスパイを送り込んだ容疑がかけられている。8日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じた。チャンピオンシップ（イングランド2部）のレギュラーシーズンを4位で終えたサウサンプトンは、プレミアリーグ昇格をかけたプレーオフに進出。準決勝で対戦するミドルスブラの練習場にスタッフを送り込んだ疑いがかけられている。『スカイスポーツ』によると、ミドルスブラ