マーベル・テレビジョン「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2が、第8話『サザンクロス』をもってシーズンフィナーレを迎えた。多くの犠牲を生んでしまったデアデビルとキングピンの戦いは、ある衝撃的な結末によって決着がつくことになる。 このエピソードの最後に起こった展開が、そのまま映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』に繋がっていくのではないか？