【ロンドン、香港共同】ロンドンの中央刑事裁判所は7日、英国に亡命している香港の民主活動家を監視するスパイ活動をしたとして、英国と中国の二重国籍の男2人に有罪判決を言い渡した。英メディアは、英国で中国のスパイに有罪判決が出たのは初めてだと報じた。検察などによると2人は、現地の警察官と、ロンドンにある香港政府の出先機関の幹部。2023年12月〜24年5月、香港の民主活動家らの居住地や所有する車、交流サイト（SN