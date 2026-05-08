冷えた身体をお湯割りで温めたスタッフが調査と取材の日々を振り返り。焼酎とジンを担当したライター・池田と編集・戎、焼酎担当のライター・菜々山、本郷、ウイスキーを担当した編集・荒川が語ります。皆、開眼したようです。『おとなの週末』スタッフがお湯割りに開眼！戎「お湯割りはずっと前から注目してたコンテンツだったので、この度やっと特集することができ、本当にうれしいです！」本「こちら、ライター陣もその魅力を再