大谷翔平の6日の登板前練習中まさかの場所からの“登場”だ。ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）に敵地でのアストロズ戦に先発し、7回4安打2失点と好投したが、打線の援護がなく今季2敗目（2勝）を喫した。この試合前の練習中、大谷を撮影する米メディアの“挙動”が話題となった。登板前、グラウンドでキャッチボールを行う、大谷の姿を撮影しようと米メディアが接近を試みた。よりよい場所での撮影を求めたのか、