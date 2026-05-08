9人組ガールズグループTWICEとコラボレーションしたアフタヌーンティー「キャンディー・ドリーム（Candy Dream）」が、6月1日（月）〜7月31日（金）の期間、東京・高輪ゲートウェイシティにあるJWマリオット・ホテル東京30階 JWラウンジで開催される。【写真】TWICEのライトスティックをイメージ！こだわり満載のメニュー一覧■「二度感動を与える」がテーマ今回開催される「キャンディー・ドリーム」は、「二度感動を与える