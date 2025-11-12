SNY（スポーツネットニューヨーク）のアンディ・マルティーノ記者は、メッツが日本人右腕・今井達也（27）に関心を示していると報じた。

しかしその一方で、2年前の山本由伸に対するアプローチのような本腰を入れた積極的な動きにはならない見通しだという。今井はあくまで複数の候補となる先発投手の一人にすぎない。

その理由の一つは、今井の武器である95マイル台後半の速球がメジャーでも通用するかどうか、業界内でも評価が分かれている点にある。米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は今井の契約規模を6年総額1億5000万ドル（約231億円）と予測し、トップ50フリーエージェントの7位にランクしている。この契約が成立した場合、獲得球団は西武ライオンズに2437万5000ドル（約37.5億円）のポスティング料を支払うことになる。

メッツの2025年の先発投手陣は防御率4.13でメジャー18位。2026年もデービッド・ピーターソン、クレイ・ホームズ、千賀滉大の3人が軸になると見られるが、それ以外の先発枠は依然として不透明だ。今年デビューしたノーラン・マクレーン、ブランドン・スプロート、ジョナ・トングの3投手がローテーション入りを争う見込みではあるものの、経験値の不足は否めない。

一方、スティーブ・コーエンオーナーはフリーエージェント市場での積極投資をためらわないことで知られる。今井を獲得できれば、ピーターソン、ホームズ、千賀の背後に安定感をもたらし、若手投手たちを無理なく大きな役割へ移行させる上でも大きな効果が期待できる。