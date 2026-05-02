ラ・リーガ 25/26の第34節 ビリャレアルとレバンテの試合が、5月2日21:00にエスタディオ・デ・ラ・セラミカにて行われた。 ビリャレアルはジョージズ・ミカウタゼ（FW）、ジェラール・モレノ（FW）、ダニエル・パレホ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレバンテはイバン・ロメロ（FW）、カルロス・エスピ（FW）、パブロ・マルティネス（MF）らが先発に名を連ねた。 30