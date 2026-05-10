多くの名選手もメッシ、マラドーナ、ディ・ステファノには及ばないアルゼンチン代表の歴代ベストイレブンの選出は意外と難しかった。多くの名選手を輩出しているわりにはポジションに偏りがあるのだ。まずGKに決定版がいなかった。1950年代に活躍して後世に影響を与えたというアマデオ・カリーソ、ワールドカップ（W杯）優勝メンバーであるウバルト・フィジョール、ネリー・プンピード、エミリアーノ・マルティネスが候補だが