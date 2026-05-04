◇イタリア・セリエAインテル・ミラノ2―0パルマ（2026年5月3日イタリア・ミラノ）インテル・ミラノが2季ぶり21度目のセリエA優勝を達成した。ホームでパルマを2―0で退け、3試合を残して2位ナポリとの勝ち点差を12に広げた。引き分けでも優勝が決まる状況だったインテル・ミラノは前半終了間際にFWチュラムが先制点。後半35分にMFムヒタリアンが加点し、王座奪回を決めた。昨季はナポリと最終節まで優勝を争って連覇