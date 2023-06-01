ラ・リーガ 25/26の第33節 レバンテとセビリアの試合が、4月24日02:00にエスタディオ・シウダ・デ・バレンシアにて行われた。 レバンテはカルロス・エスピ（FW）、イバン・ロメロ（FW）、パブロ・マルティネス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するセビリアはアコル・アダムズ（FW）、ルベン・バルガス（MF）、アイザック・ロメロ（FW）らが先発に名を連ねた。 38分に試合が動く。レ