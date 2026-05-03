マリナーズは2日（日本時間3日）、本拠Tモバイルパークで、かつてチームのエースとして活躍し、通算303勝を挙げたランディ・ジョンソン氏（62）の背番号「51」を永久欠番とする式典を行った。式典にはアジア人で初めて米野球殿堂入りし、昨年に同じ「51」が永久欠番となったイチロー氏（52＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）も出席した。ジョンソン氏はスピーチで「私がマリナーズを去ってから2年半後、一人の新