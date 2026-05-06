「巨人３−２ヤクルト」（５日、東京ドーム）剛腕セットアッパーが万全の状態で“復帰”した。コンディション不良のため登板を回避していた巨人・大勢が、４月２６日・ＤｅＮＡ戦（横浜）以来のマウンドに上がり上々の投球を披露した。「無事、投げられたので良かったです」と笑顔だった。１点リードの八回に登場。快速球と鋭く落ちるフォークを駆使し打者３人で２三振を奪い、ピシャリと抑えた。「問題なく投げられてるんで