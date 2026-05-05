◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（５日・東京ドーム）巨人がわずか２安打で３ー２とヤクルトに競り勝ち、連敗を３で止めた。ゴールデンウィーク９連戦のローテの谷間で今季初先発した赤星優志投手が、武器のシュートを駆使して５回を３安打無失点。打線は４回に大城卓三がチーム初安打となる３号先制３ラン。散発の２安打で追加点を奪えなかったが、６回以降は継投で何とか逃げ切った。「８回の男」大勢投手も４月２６