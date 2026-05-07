ヤクルトの池山隆寛監督（60）が、五十嵐亮太氏（46）のYouTube「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」に出演。バントをしない池山野球の神髄を明かした。ヤクルトは33試合を消化して貯金8と昨季の最下位から下馬評を覆す大躍進。とくに注目されるのはいまだチーム犠打数「2」という采配だ。五十嵐氏が振り返ったのは4月18日の巨人戦（神宮）。2―3の1点ビハインドで迎えた9回、守護神マルティネスから先頭の田中が二