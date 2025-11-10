£±£²ºÐ¥¿¥¤¿Í¾¯½÷¤¬¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ÇàÀÅªºñ¼èá»ö·ï¡¡ÂáÊá¤ÎÊì¿Æ¤ÏÂæÏÑ¤Ç²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©
¡¡Åìµþ¡¦Ê¸µþ¶èÅòÅç¤Î¸Ä¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î£±£²ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬Æ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÊì¿Æ¡Ê£²£¹¡Ë¤¬ÂæÏÑ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£¹Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£°ìÂÎ¡¢Êì¿Æ¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï£±£±·î£´Æü¡¢¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î¾¯½÷¡Ê£±£²¡Ë¤òÅìµþ¡¦Ê¸µþ¶èÅòÅç¤Î¸Ä¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¡×¤ÇÆ¯¤«¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Å¹·Ð±Ä¤ÎÃË¤òÏ«Æ¯´ð½àË¡°ãÈ¿¡ÊºÇÄãÇ¯Îð¡ËÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡£¾¯½÷¤Ï£¶·î¤«¤é£··î¤Î£±¤«·î´Ö¤Ç¡¢Ìó£¶£°¿Í¤ÎµÒ¤òÁê¼ê¤ËÌó£¶£°Ëü±ß¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¯½÷¤Ï£¹·î£±£¶Æü¤Ë¹Á¶è¤ÎÅìµþ½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍý¶É¤Ë¡Ö¥¿¥¤¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È½õ¤±¤òµá¤á¡¢¿Í¿È¼è°ú¤ÎÈï³²¼Ô¤È¤·¤ÆÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾¯½÷¤ÏÊì¿Æ¤ËàÇä¤é¤ì¤¿á¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤ºß½»¤ÇÁÄÉãÊì¤ÈËå¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¿¾¯½÷¤Ï¡¢Åö»þÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿Êì¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì£¶·î²¼½Ü¤ËÍèÆü¤·¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ËÏ¢¤ì¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¡£Êì¿Æ¤Ï¡Ö·Þ¤¨¤ËÍè¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¡¢ÍâÆü¤Ë¾¯½÷¤òÃÖ¤¤¤Æ¤É¤³¤«¤Ë¾Ã¤¨¡¢£··îÃæ½Ü¤Ë½Ð¹ñ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÊì¿Æ¤Ï£±£°·îËö¡¢ÂæÏÑ¤ÎÅí±à·Ù»¡¤ËÇä½Õ¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÂæÏÑ¤ÎÆþ¹ñ´ÉÍý¶É¤¬£¸Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡££³ËüÂæÏÑ¥É¥ë¡ÊÌó£±£´Ëü£¸£·£¶£´±ß¡Ë¤ÎÈ³¶â¤ò²Ê¤µ¤ì¡¢¸½ºß¡¢ÂæËÌ¼ýÍÆ½ê¤Ë¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂæÏÑ»ö¾ðÄÌ¤Ï¡ÖÊì¿Æ¤¬£¹·î¤ËÂæÏÑ¤ËÆþ¹ñ¤·¡¢¥Ó¥¶´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Î¤Þ¤ÞÂæÏÑ¤ËÂÚºß¤·¡¢Åí±à»Ô¤ÎÃÖ¤²°¤ÇÇä½Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¡¢£²£·²ó³¤³°ÅÏ¹Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢ÂæÏÑ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ê¤É¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¾¯½÷¤ÏÊì¿Æ¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö¾¯½÷¤¬£¸¡¢£¹ºÐ¤Î¤³¤í¤ËÉã¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Êì¿Æ¤Î¿·¤·¤¤¸òºÝÁê¼ê¤ÏÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Êì¿Æ¤¬¸òºÝÁê¼ê¤Ë¡Ø¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¡¢Ì¼¤òÆüËÜ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ÇÆ¯¤«¤»¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±»ö¾ðÄÌ¡£
¡¡¥¿¥¤·Ù»¡¤Ï£¹Æü¡¢¡ÖÊì¿Æ¤Ï¸½ºßÂæËÌ¤Ë¤¤¤ë¡£Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥¿¥¤¤Ø¤Îµ¢¹ñ¤òÇ§¤á¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÂæÏÑÅö¶É¤È¤ÎÄ´À°¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î·Ù»¡¤âÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Êì¿Æ¤ÏÆüËÜ¤ËÁ÷´Ô¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ÂæÏÑÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤È¥¿¥¤ÁÐÊý¤ÎÍ×ÀÁ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢£±£°Æü¤Ë¤â¤É¤Á¤é¤Î¹ñ¤Ë°ÜÁ÷¤¹¤ë¤«È½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£±£²ºÐ¤¬¹ñºÝ´Ö¤Î¿Í¿ÈÇäÇã¤ÎÈï³²¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Ç¤âÂç¤¤¯Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥¤¸ø¶¦ÊüÁ÷¤Î¥¿¥¤£Ð£Â£Ó¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¿¥¤¹ñÆâ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡Ø²ÈÄí¤Î·ÐºÑÅªº¤µç¤«¤é¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¶âÁ¬¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡Ù¥±¡¼¥¹¤¬¹ñºÝ´Ö¤ÎÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥¿¥¤·Ù»¡¤Ï¡Ö»ùÆ¸¡¦ÀÄ¾¯Ç¯¤ÎÊÝ¸î¤È¿Í¿ÈÇäÇã¤ÎËÐÌÇ¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥Ã¥È¥é¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥ó¥Ú¥Ã¥È¹ñ²È·Ù»¡Ä£Ä¹´±¤Ï¡¢¹ñ²È¤Î°Ò¿®¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¿Í¿ÈÇäÇã¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ä¿ÍÊª¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ÎÄ´ºº¤òÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£