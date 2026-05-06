中国は台湾を国際社会で孤立させるため、他の国に台湾との断交を迫ったり、台湾の活動に協力したりしないよう圧力をかけてきた。中台の緊張が続く中、アフリカで台湾の航空機の飛行が認められず、国際法に基づく飛行の自由が脅かされる事態が生じたことに、懸念を禁じ得ない。台湾の頼清徳総統が、２日から５日までアフリカ南部エスワティニを訪問した。当初は４月下旬に訪問予定だったが、中国が妨害したとして取りやめてい