【台北＝園田将嗣】台湾の頼清徳（ライチンドォー）総統は５日、アフリカで唯一外交関係を持つエスワティニ訪問を終え、台湾に戻った。頼氏の訪問は当初４月に予定されていたが、中国による「圧力」で中止していた。台湾紙・自由時報は「中国の封鎖を突破した」と伝えた。頼氏は帰着後、空港で「行程が一時的に妨げられたことはかえって、台湾の人々が世界へ歩む固い決意と意思を示した」と強調した。頼氏のエスワティニ訪問