ギデンズ・コー監督の新作映画『功夫 Kung Fu（原題）』が、『ギデンズ・コーの功夫（カンフー）』の邦題で6月5日より新文芸坐ほかにて全国順次公開されることが決定。あわせてポスタービジュアルと予告編が公開された。 参考：台湾青春映画『ひとつの机、ふたつの制服』日本版予告ギデンズ・コーの推薦コメントも 本作は、ギデンズ・コーが自身の武侠ファンタジー小説『功夫』