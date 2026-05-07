ベテランパパ活嬢の（左から）仮名:ミカ（36歳）、仮名:アカリ（30歳）、仮名:マイ（38歳）「安いニッポン」を求め、欧米や中東の富裕層だけでなく、アジアの新興国や中南米のニューリッチたちまでも日本のパパ活に参戦中!?日本人パパを「セコい」と切り捨て、グローバルな生存戦略で突き進むたくましきパパ活嬢たちがワールドワイドな性接待事情を赤裸々告白！仮名:ミカ（36歳）外国人客専門で、パパ活歴10年超。大学で培った