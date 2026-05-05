＜ワールドレディスチャンピオンシップサロンパスカップ事前情報◇5日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞ アドレナリンで眠れなかった先週の日曜日の夜は、自分の優勝シーンなどを配信された動画で見るなどして、就寝したのは午前2時過ぎ。翌日の月曜日を休養に充てた菅沼菜々は、まだ激戦の疲れが少し残る体とともに、今季メジャー初戦のコースに入った。【写真】菅沼菜々はアイドルとしても活躍する”二