新型「ES」ついに正式発表！レクサスの台湾総代理店を務める和泰汽車は2026年4月28日、全面刷新を遂げた8代目となる新型「ES」を正式に発売しました。同年3月の予約開始以来、すでに年間販売目標3000台の約3分の1にあたる1000台近いオーダーを獲得しているといい、ハイブリッドモデルとBEVモデル（バッテリーEV／電気自動車）の受注比率が約8対2となるなど、台湾市場では高い関心を集めています。【画像】これが新たな「レクサ