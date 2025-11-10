◇U―17W杯カタール大会1次リーグB組 モロッコ16ー0ニューカレドニア（2025年11月9日 ドーハ）

サッカーのU―17W杯カタール大会は9日、1次リーグ第3戦が各地で行われ、日本と同組のモロッコが16ー0でニューカレドニアに勝利。このスコアが大会新記録となりネット上が騒然となった。

開幕2連敗を喫したモロッコは第3戦で爆発。前半で相手2選手が立て続けに退場し数的有利になった影響もあり圧倒。異なる6選手が2ゴールを挙げる活躍を見せるなど16得点を奪って大勝。1勝2敗で勝ち点3（得失点差＋8）の3位となり、決勝トーナメント進出に望みをつなげた。

この衝撃のスコアにネットからは「16対0ってwww」「本当にサッカーの試合結果なのか」「一体何があった!?」と驚きの声が続々。なお、FIFAは「16ー0」というスコアがU―17W杯史上最大得点差の勝利になったと公式サイトで報告した。

また、この日ポルトガル撃破し首位通過を決めた日本が同組最下位ニューカレドニアと第2戦で0ー0の引き分けに終わっていたため「なぜポルトガルとモロッコに勝ったのにニューカレドニアには勝てなかったのだろうか」「サッカーって不思議なスポーツだ」「首位通過はすごいけど、ニューカレドニア戦どうした?」といった声も上がっていた。