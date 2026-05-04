韓国国内で女子サッカーの南北対決が行われることになった。北朝鮮のスポーツチームが大規模な選手団を率いて来韓するのは2018年以来、8年ぶりだ。大韓サッカー協会は4日、「アジアサッカー連盟（AFC）女子チャンピオンズリーグに参加している北朝鮮のネゴヒャン女子サッカー団（以下、ネゴヒャン）が、20日、水原（スウォン）総合運動場で行われる水原FCウィミン（Suwon FC Women）との準決勝に出場するため訪韓する。規模は選手2