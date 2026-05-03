北中米ワールドカップ開幕までまもなく１カ月と迫る中、国際サッカー連盟（FIFA）と中国側との放映権交渉がかつてないほど難航している。FIFAが提示する放映権料に対し、中国の中央電視台（CCTV）が難色を示しているからだ。最悪の場合、サッカーの世界最大の祭典が中国で放送されない可能性も浮上している。中国代表は今回のワールドカップ予選で2次予選を突破し最終予選に進出。しかし最終予選では初戦日本との試合で0−7で大敗