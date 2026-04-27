2026W杯開幕が迫る中、不安視されているのが観衆の盛り上がりだ。昨夏アメリカで行われたクラブW杯2025もそうだったが、当初はFIFAがチケット価格を吊り上げたことで売れ行きが鈍いカードが頻発した。それが2026W杯でも起こる可能性があるのだ。米『Miami Herald』は今夏のW杯もチケット代が高すぎて、ホスト国アメリカの開幕戦となるパラグアイ戦のチケットはまだ完売していないと伝えている。チケット価格上昇には元アメリカ代表