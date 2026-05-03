アスレティック・ビルバオに所属するスペイン代表FWニコ・ウィリアムズが、2日に行われたラ・リーガ第34節アラベス戦で、ケガからの復帰後初となる2ゴールを挙げた。試合後、スペインメディア『マルカ』が、同選手のコメントを伝えている。ラ・リーガ第34節が2日に行われ、アスレティック・ビルバオは敵地でアラベスと対戦。アスレティック・ビルバオは序盤の失点で1点ビハインドの状況で後半に折り返したが、後半立ち上がりの