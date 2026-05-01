アディダス オリジナルスのブロークコアスタイルに欠かせないアイテムを揃え、コンビニに着想を得たアイテムやユニークな装飾を楽しめるポップアップイベント『SAMBA MART（サンバ マート）』が東京・原宿でスタートした。『SAMBA MART』では、アディダス オリジナルスの『SAMBA』や各国の新アウェイユニフォームを、“サッカー好きの店主が経営する架空のコンビニ”という設定でユニークに展示。レジ前には日本代表をはじめスペ