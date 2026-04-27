ミランのクロアチア代表MFルカ・モドリッチが左頬骨の骨折によって手術を受けることになった。イタリアメディア『ジャンルカ・ディ・マルツィオ』が報じている。モドリッチは26日に行われたセリエA第34節のユヴェントス戦に先発出場。ゴールレスドローに終わった一戦で攻守に存在感を示したが、後半終盤に相手MFマヌエル・ロカテッリとの不運な接触によって左頬を強打し、負傷交代を余儀なくされていた。報道によると、試合