4月22日、ドイツのバイエルン・ミュンヘンに所属するセルジュ・ニャブリは、自身のInstagramで《ドイツ代表として目指していたワールドカップの夢は、残念ながら僕の中では終わりました。国中のみんなと同じように、これからは自宅からチームを応援します》（編集部訳）と、「FIFAワールドカップ2026」の欠場を発表した。「4月の練習で右太ももの内転筋断裂という大ケガを負ったため、6月におこなわれるW杯出場が厳しくなってし