カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が明かす“その日の気分で選ぶ”はちみつの新常識！
「元気が出るはちみつの選び方」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、“美味しいはちみつの選び方”について独自の視点から語った。
片岡氏はまず「美味しいはちみつの選び方を教えてください」とよく質問されると明かし、「結論としては、その時に一番美味しいと感じたものを食べてください」とシンプルながらも意外な回答を提示。しかし、「まだ画面は閉じないでください」と呼びかけ、はちみつの味わい方の奥深さについて説明を続けた。
続けて「はちみつっていうのは、その日の体調や季節、年代、性別によって味の感じ方が実は変わるんですね。同じ人でも疲れている時や元気な時、運動後などで感じ方が違う」と解説。その上で、「どれだけ質のいいものだとしても、美味しくないものを我慢して食べるというのは良くない」と強調した。
より楽しくはちみつを味わう方法として、片岡氏は「3つぐらいはちみつを用意して、食べた時に今日はこれが美味しいなって感じるものを食べるのが一番おすすめなんですね」とアドバイス。また、「同じものでも時間帯や気分によって味わいが違ってくる」ため、「今日はどっちかなと楽しみながら食べていただくと元気もキリンにもなる」と、食を通じて自分をいたわる重要性を説いていた。
動画の締めくくりとして、「はちみつの選び方についてはコメント欄に書いておきました」と案内し、視聴者にさらなる情報提供を約束していた。
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®創始者の片岡ゆみこ。カイロプラクター歴22年。4万人以上の施術実績をもち、東京中目黒に店舗あり。フランス・アメリカにも呼ばれる実力の持ち主。美しさは健康からをモットーに、場所を選ばず、どこでも出来るトレーニング方法と、おうちで簡単にできる、セルフケア方法をお伝えしています。