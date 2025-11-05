ワールドシリーズ連覇のドジャース大谷翔平選手（31）は11月3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでの優勝パレードに真美子夫人（28）と共に参加し、注目を集めた。

【写真】ドジャース山本由伸「負けは選択肢にない！」…優勝パレードで名言再び、大喝采浴びる

「真美子さんは7月のオールスター戦でのファンイベント『レッドカーペットショー』でオレンジ色のドレス姿を披露して『おしゃれでかわいい』と評判になったり、ドジャース夫人会の集合写真で笑顔を振りまいてファンに親しまれ、勝利の女神と呼ばれているほか、内助の功として、大谷選手の活躍を全面サポートしていることで知られます。遠征にも同行し、食事でのコンディションづくりからメンタル面まで、献身的に支える姿勢は、多くのメディアやファンから称賛されていますね」

とは、メジャーファンの放送作家。

「ゲーム観戦には頻繁に訪れているものの、グラウンドでの記念撮影や大々的な公の場での露出は控えめにして、そういうところでも好感度が高いのです。大谷さんはCMタレントとしてもスターで、スポンサー大手企業14社以上と契約し、1本あたり推定9000万円などとされていますけど、真美子さんと共演オファーなんかも来ているのではないでしょうか」（同）

■ひじきを使ったヘルシーハンバーグや岩手県産ヨーグルトなどのメニューでサポート

CMオファーはさておき、真美子夫人は元バスケット選手だけにスポーツ選手の食事法などに精通しているのだろう。

「普段は鶏むね肉や豚ひれ肉、魚介類など高たんぱく低脂肪の食事を1日4500キロカロリーを6〜7回に分けて振る舞うのだそうです。味付けも調味料をほとんど使わない健康志向にして、岩手県産のヨーグルトなどを並べ、大谷選手が苦手だったトマトも体にいいからとトマトジュースにして飲むまでにして、克服させたそうです。いつもストイックに管理しているだけでなく、大谷選手の好物であるお寿司を行きつけの和食店から取り寄せたり、大谷選手もアメリカ西海岸のハンバーガーチェーン『イン・アンド・アウト・バーガー』の、ボリュームたっぷりの『ダブル・ダブル』をトレーニングや試合前後に食べたりしている。真美子さんが体調とともに精神的なリラックスにも配慮しているからとみられ、大谷選手は真美子さんの得意料理ドライカレーやひじきを使ったヘルシーハンバーグなどがお気に入りらしいです」（スポーツ紙記者）

試合前日の夕食は消化に良く、エネルギー源になる「甘辛ねぎ豚うどん」や「薬味たっぷりのおにぎり」など炭水化物中心にしたり、トレーニングや試合後はタンパク質と糖質の同時摂取にしたりと、TPOによっても、真美子夫人は分けているらしい。

「仲の良さでも知られる理想の夫婦ですし、好感度、知名度ともに世界トップレベルなのですから、CMスポンサーであれば、背番号と同じ17億円でも喜んで提示するのではないでしょうか」（広告プロデューサー）

大谷選手が夫人とともにCM業界をも席巻する日も遠くないかもしれない。

◇ ◇ ◇

【関連記事】「ドジャース山本由伸『負けは選択肢にない！』…優勝パレードで名言再び、大喝采浴びるなども必読だ。