国民民主党の玉木雄一郎代表が2日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、高市早苗首相に対して「しかるべき給与を堂々ともらえばいい」と提言した。



【写真】趣味を楽しむ時間もあっていいのでは…ドラムのスティックを手に笑顔の高市氏

玉木氏は「閣僚給与『身を切る改革』維新意識、高市首相は月115万円削減に」と題したニュース記事を引用。高市首相が自身や閣僚の給与を削減する方針だという内容で、高市首相の場合は月115万円の削減になるとされている。



これに対し、玉木氏は「もう、こんなことしなくていい。」ときっぱり。「あれだけ働いているのだから、高市総理はしかるべき給与を堂々ともらえばいい。」と適正な金額ならきちんと受け取るべきだとした。



「高市政権では、デフレマインドあふれる給与引き下げ合戦なんかしないでほしい。」と“みんなで給与をがまん”するようなスタンスを見せるべきではないと主張。「そのかわり日本人の給料を爆上げする成長戦略に死に物狂いで取り組んでもらいたい。」と別の方向性を提示した。



