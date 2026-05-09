どうなる？食料品の消費税2年間ゼロ 「食料品の消費税２年間ゼロ」をめぐり、いま税率を「０％」ではなく「１%」にする案が浮上しています。 【画像を見る】「低中所得者層の支援としては弱いのでは」食料品消費税減税４つの課題 背景にあるのが、レジシステム改修に要する期間。 公約通りの「0％」か、早く実現する「1%」か…？そもそも、消費税減税は本当にベストな政策なのか？ 野村総合研究所エグゼクティブ・エコノ