国民民主党の玉木雄一郎代表が2026年3月28日、Xで「地元の桜の動画」に寄せられた声に反応した。「永田町にいると殺伐としていますけれども......」発端となったのは、玉木氏が同日朝に公開した動画だった。玉木氏は山あいに咲く大きな桜の木を映し、「こんにちは、玉木雄一郎です。桜の咲く素晴らしい季節になってきましたので、今日は地元に戻りまして、綾川町の西分にあります西分の枝垂れ桜を見にきております」と報告。「非常