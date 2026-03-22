当選後、即日議員辞職を提出‛26年3月8日に投開票が行われた埼玉県議会議員南2区（川口市）の補欠選挙において、国民民主党が擁立した公認候補の西澤理（さとし、38）氏に対し、投開票日のわずか前日に「公認取り消しおよび除籍処分」を下すという異例の事態が発生した。西澤氏は無所属として戦い、2万4594票を獲得し4人中2位で初当選を果たした。だが、直後に議員辞職を表明した。そんな西澤氏は3月16日、自身のXを更新。「