《代表が何やら真剣です。》24日、国民民主党の公式Xが更新され、玉木雄一郎代表（56）がシリアスな面持ちで何かを手にする動画が投稿された。冒頭のコメントで始まる投稿された動画のタイトルには、《代表がまさかの初タトゥー!?》と記されているのだが、肝心の内容はというと……。「事務所のスタッフに促された玉木氏が、手の甲に“タトゥーシール”を貼る動画でした。4月29日に行われる、第97回メーデー中央大会で国民民主党の