衆院本会議で「国家情報会議」創設法案が可決され、笑顔を見せる高市首相（右）＝23日午後インテリジェンス（情報活動）の司令塔機能強化を目指す「国家情報会議」創設法案は23日午後の衆院本会議で賛成多数により可決され、衆院を通過した。自民党と日本維新の会の与党に加え、野党の中道改革連合、国民民主党、参政党、チームみらいも賛成した。共産党は反対。賛成会派は少数与党の参院でも過半数に達するため、今国会で成立す