国民民主党の福井悠太都議が2026年4月21日、「新婚旅行のため活動をお休み」すると報告し、ネットの注目を集めている。「『会社を辞めて選挙に出る』というわがままを支えてくれた妻にも深く感謝」福井氏は自民党の山本明彦元衆院議員のもとでインターンシップを経験し、第一生命保険・ZOOM日本法人などを経て政界入りした。25年3月から国民民主党の政策委員を務め、同7月の都議選で国民民主公認で出馬・初当選した。21日の投稿で