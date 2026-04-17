国民民主党の玉木雄一郎代表が2026年4月16日にXを更新し、党首討論が実現しないことに対し、高市早苗首相に苦言を呈した。外交日程が入っても...党首討論を「夕刻にずらして出来るはず」党首討論をめぐっては、2025年4月に、4月〜6月に毎月党首討論を開催することで合意していた。一方、今年度については、4月上旬から野党側は党首討論を開く衆参両院の国家基本政策委員会を22日に開催するよう求めていたが、同日は高市首相がモン