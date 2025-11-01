松本人志コスプレで『酒のツマミ』突然終了　28年前「ごっつ打ち切り事件」にも通ず“フジの稚拙さ”

千鳥のお二人より降板のお申し出があり

歴史は繰り返す――。

バラエティー番組『酒のツマミになる話』が12月上旬の放送をもって終了することを10月31日にフジテレビが発表した。

コメントには、

〈千鳥のお二人より降板のお申し出があり、社内で協議した結果、年内をもって番組を終了することとなりました〉

とあり、千鳥側からの申し入れがあったようだ。

きっかけは10月24日放送分が直前になって３月14日放送分に差し替えられたことだという。フジテレビ関係者によると

「たいてい、番組終了は半年前くらいに各所に通知される。『酒のツマミ』はここまで終了の話は全く出ていなかった。急転直下に決まった」

という。

では、お蔵入りとなった放送では何が起きていたのか。この日は出演者が目前に迫ったハロウィンにちなんで仮装することになっていた。

するとMCを務めるお笑いコンビ『千鳥』の大悟（45）が、かつて同番組のMCだった『ダウンタウン』松本人志（62）を模したコスプレ姿で登場。大悟は昨年10月放送でも白Ｔシャツに金髪という松本コスプレを披露し、このときはオンエアに乗った。

ところが、今回は放送直前にNGが出たという。１回目はOKで２度目はダメ。原因として推察されるのは、元タレント中居正広氏（53）を巡る女性トラブルだ。

この一件でフジはCMスポンサーの多くを失い、抜本的なガバナンス見直しにより、現在ようやく回復途上にある。別のフジテレビ関係者の話。

「中居氏の問題を機に、フジはコンプライアンスを異常に気にするようになった。松本さんも週刊文春で女性トラブルが報じられ、以降、地上波番組に出られない状態が続いている。たとえ、大悟さんによるコスプレだとしても、出すのはリスクを伴うという判断なのでしょう。局としての判断はあながち間違ってはいませんが、それならそれで、演者側からすれば『先に言ってよ』ということだと思う」

聞けば、放送当日に局上層部の“鶴の一声”でストップがかかったという。大悟や所属事務所の吉本興業が怒るのも無理はない。

吉本芸人なくして回らないテレビ業界の現状

「差し替え後、フジは何とかなだめようとしたそうですが、ボツ交渉だったそうです」（スポーツ紙記者）

28年前にも同じくフジテレビで似たような“事件”があった。1997年11月２日に終了した人気お笑い番組『ダウンタウンのごっつええ感じ』だ。

同年９月28日、２時間枠でスペシャルを放送する予定だったが、前日にプロ野球・ヤクルトの優勝マジックが１となり、急遽セ・リーグ優勝決定戦の中継に差し替えられた。これに松本が激怒。番組は改編期でもない11月に打ち切られることになった。

松本は後年、“ごっつ打ち切り”について『酒のツマミ』のなかで

〈（差し替えの）一報が欲しかったですよ。それが一切なくて。あの時『ごっつ』のスペシャル２時間で結構自信あって『めちゃくちゃおもしろいもん撮れた！ ぜひ見てほしい』と思っていたから、野球の延長で急にバーンって、なんの連絡もなくて〉

と回想。

〈ちょっと血気盛んなときだったから、ブチッってきちゃった〉

と明かしている。

補足すると、スペシャル放送の３日前に番組の名物キャラ『エキセントリック少年ボウイ』のCDが発売され、番組はそれと連動した内容だった。販促の面からも

「その日に放送しないと意味がない」

ものだった。

そこへいくと、今回も11月１日に松本と吉本が心血を注ぐ有料お笑いプラットフォーム『DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）』のスタートが控えていた。間接的ながら松本人志を理由にした番組差し替えは、サービス開始直前に冷や水を浴びせる行為のようにも映る。

お笑い関係者は

「吉本芸人なくして今のテレビ業界は回らない。『酒のツマミ』だけの話で済めばいいですが……」

と心配する。

そこで本サイトはフジテレビに『酒のツマミ』の打ち切り理由と放送変更に至った経緯などについて質問すると、

〈番組HPに記載のとおり、番組は終了いたします。このようなことになり申し訳なく思っております。引き続き最終回まで放送をご覧頂ければ幸いです〉

と回答した。

フジはまた１つ“火種”を抱えることになってしまったようだ――。