東京・豊島区にある勤務先のガールズバートイレで出産した赤ちゃんを殺害した罪に問われている女に対し、東京地裁は、拘禁刑3年6か月の実刑判決を言い渡しました。三枝珠莉亜被告（22）は去年9月、アルバイトとして勤務していた池袋ガールズバートイレで赤ちゃんを出産した直後に首を絞めるなどして殺害した罪に問われていて、初公判で起訴内容を認めています。東京地裁はきょう（21日）の判決で、「計画性がなく、予期せぬ