俳優の佐藤仁美（46）が、20日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。ドラマのオファーも巡る、型破りな「お断りエピソード」を明かした。【写真】佐藤仁美の近影ショットこの日は「健康に命をかける女VS不摂生上等の女」と題し、対極なライフスタイルの女性芸能人が大集結。“不摂生側”として参戦した佐藤は、役作りの減量について問われると、作品側から「ちょっと痩せて」と言われた時