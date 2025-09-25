昨夜（24日）、岡山市で散歩中の女性にわいせつな行為をした疑いで、男が逮捕されました。

不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、岡山市南区浜野のアルバイトの男（31）です。

「服の中 触ってもいいですか」

警察によりますと、男は、24日午後9時30分ごろ、岡山市の店舗敷地内を散歩していた岡山県南部に住む20代の女性に、「服の襟にクモがついていますけど、大丈夫ですか。中に入っちゃいました。服の中触ってもいいですか」などといい、あたかも女性の服の中に入ったクモをとるための行為で、わいせつな行為ではないと思わせ、女性に対してわいせつな行為をした疑いがもたれています。

「虫がついていますと嘘をついた」

警察は、女性からの被害の届けをもとに捜査を進め、男の容疑を特定したということです。



警察の調べに対し、男は「虫がついていますなどと嘘をついて、女性の身体を触ったことは間違いない」と容疑を認めているということです。