4月23日、女性にわいせつな行為をしたとして逮捕されたNHK職員を同局が”諭旨免職”処分としたことで波紋が広がっている。東京・渋谷区の路上で面識のない20代女性に声をかけてわいせつな行為をしたとして3月に警視庁に逮捕されたNHK報道局スポーツ情報番組部の50代男性チーフ・ディレクター。NHKは同月30日付で諭旨免職とする懲戒処分を発表した。「この男性ディレクターは今年1月、『俺危ないものを持っているから』と、周囲から