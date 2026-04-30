「自分の体の半分は検事でできている。自発的に仕事を辞めたいと思ったことは、今日のこの日まで一度もありません。でも、生き地獄から解放されたかった」大阪地検トップの検事正だった北川健太郎氏から性被害を受けたと訴えている女性検事のAさんが4月30日、辞表を提出した後に記者会見を開き、そう語った。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●検察庁は「私の居場所だった」Aさんはこの日の昼前、勤務先だった大阪地検が入