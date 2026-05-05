宿泊客など10人の女性が被害に 自身が経営する岡山県里庄町のゲストハウスで、宿泊客など女性9人に睡眠作用などのある薬物を飲ませて、性的暴行を加えるなどしたほか、女性客1人を盗撮した罪などに問われている男の裁判です。 【写真を見る】送検時にサムズアップする男 9月24日、岡山地方裁判所は懲役26年（求刑 懲役28年）の判決を言い渡したのに対し、男は事実誤認と量刑不当などとして、翌日に控訴していました。 その控訴