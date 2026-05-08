教育現場だけでなく、オンラインにも広がるグルーミング被害。加害者は心理カウンセラーも顔負けの傾聴力で距離を詰めてくる（写真はイメージ）加害者が「良き理解者」を装い子供を心理的に支配し、性的暴力に及ぶ「性的グルーミング」。全肯定や共感で信頼を勝ち取り、心身の境界線を溶かしていく。被害者である子供たちは相手を信じ込むため、逃げ場を失い沈黙する。そのおぞましき犯罪の実態に迫る。【表】グルーミング5つのプ