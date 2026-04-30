山梨県警は30日、10代少女とホテルで性交したとして、不同意性交の疑いで、甲府市の中学校で教員をする地方公務員の30代男を逮捕した。「ホテルには行ったが、性交はしていない」と容疑を否認している。捜査1課は被害者特定につながるとして、容疑者の氏名を明らかにしていない。逮捕容疑は3月27日、少女が16歳未満だと知りながら、県内のホテルで行為に及んだ疑い。1課によると、少女の親が被害者支援機関に相談して発覚し