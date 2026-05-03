〈「お医者さんごっこよ」麦畑で幼女の下腹部にイタズラしたことも⋯母親から「わいせつ行為」を許され続けた小6男子【恐るべきその後】（昭和46年の事件）〉から続く小学生の頃から性犯罪を繰り返しながら、更生することなく36歳を迎えた男。事業の失敗をきっかけに、その欲望はついに制御を失い、やがて8人もの女性を強姦・殺害する凶悪犯へと転落していく――。【写真】この記事の写真を見る（2枚）昭和46年に起きた連